Λάρισα

Άγρια συμπλοκή στη Λάρισα με έναν νεκρό

Άγνωστη παραμένει η αιτία που οδήγησε στη συμπλοκή, ενώ το θύμα δέχθηκε μια μαχαιριά στη καρδιά...

Συμπλοκή ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε, αργά το βράδυ, στην περιοχή της Λάρισας για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από τη συμπλοκή ένας άντρας νεαρής ηλικίας έχασε τη ζωή του, ενώ στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές.

Άγνωστη παραμένει η αιτία που οδήγησε στη συμπλοκή. Το θύμα δέχθηκε μια μαχαιριά στη καρδιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.