Αχαΐα

Χαμός από νεαρούς σε πλατεία (εικόνες)

Για ένα ακόμη βράδυ η πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα έγινε σημείο συνάντησης δεκάδων νεαρών.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπως φαίνεται και στα φωτογραφικά στιγμιότυπα του tempo24.gr, γινόταν χαμός από νεαρό κόσμο που καθόταν χωρίς φυσικά κανένα μέτρο προστασίας και χωρίς να τηρούνται οι αποστάσεις. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα ήταν ντυμένοι… φαντάσματα!

Παρά την απαγόρευση για συναθροίσεις, οι νεαροί σε μεγάλες παρέες διασκέδαζαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Να θυμίσουμε πάντως πως σύμφωνα με τα νέα μέτρα από την Τρίτη το βράδυ θα υπάρχει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωϊ και για την Αχαϊα, όπως και για ολόκληρη την επικράτεια.

