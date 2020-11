Ιωάννινα

Κορονοϊός: Θετικοί στον ιό δεκάδες τρόφιμοι σε γηροκομείο

Νέος συναγερμός σε γηροκομείο. Πάνω από 20 κρούσματα κορονοϊού.

Νέος συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα του Σαββάτου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες επιβεβαιώθηκε συρροή κρουσμάτων σε ιδιωτικό Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων που δραστηριοποιείται στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Στις αρχές της εβδομάδας είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα μεταξύ του προσωπικού στον συγκεκριμένο Οίκο Ευγηρίας.

Ακολούθησε έλεγχος των ηλικιωμένων και όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές πάνω από είκοσι έχουν βρεθεί θετικοί στον επικίνδυνο ιό.

Οι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα και διακομίζονται σε νοσοκομεία της Ηπείρου, καθώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι υπερπλήρες.

Πηγή: Epiruspost