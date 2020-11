Ηράκλειο

“Έσπασαν” την καραντίνα και πήγαν να το… “σκάσουν” αεροπορικώς

Μεγάλη αναστάτωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Νεαρός που νοσεί από κορονοϊό πήρε τους φίλους του και προσπάθησε να μπει στο αεροπλάνο.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Ηράκλειο όταν ένας τουρίστας που νοσεί από κορoνοϊό πήρε την παρέα του και πήγε στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 30χρονος τουρίστας από το Ισραήλ ήρθε στην Κρήτη μαζί με τέσσερις ακόμα φίλους του για διακοπές. Ωστόσο, υποβλήθηκε σε τεστ και διαπιστώθηκε πως έχει προσβληθεί από τον ιό.

Αμέσως, ο ίδιος αλλά και οι τέσσερις νεαροί φίλοι του οδηγήθηκαν στο ξενοδοχείο καραντίνας που βρίσκεται στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών, θα έπρεπε να μείνουν σε καραντίνα για επτά ημέρες και στη συνέχεια να υποβληθεί εκ νέου σε τεστ και αν έβγαινε αρνητικό να επέστρεφαν στην πατρίδα τους.

Εκείνοι όμως φαίνεται πως είχαν άλλα σχέδια καθώς την περασμένη Παρασκευή αποφάσισαν να φύγουν από την Κρήτη με προορισμό το Ισραήλ.

Η παρέα των πέντε τουριστών αποχώρησε από το ξενοδοχείο καραντίνας χωρίς να ενημερώσουν κανέναν.

Ωστόσο, η απουσία τους έγινε αισθητή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Μετά από μεγάλη κινητοποίηση οι πέντε τουρίστες εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Όταν ρωτήθηκαν γιατί «έσπασαν» την καραντίνα, απάντησαν πως ήθελαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους αφού νιώθουν καλά στην υγεία τους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους πέντε ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Παράλληλα, βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ (!) σε κάθε έναν επειδή «έσπασαν» την καραντίνα.

