Σάμος

Σεισμός στην Σάμο: Σπαραγμός στην κηδεία της 15χρονης Κλαίρης

Ράγισαν οι πέτρες και έκλεψαν οι ουρανοί στην κηδεία της αδικοχαμένης Κλαίρης, που σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από τοίχο. Τραγικές φιγούρες οι γονείς της, Ντυμένοι στα λευκά οι συμμαθητές της.

Σπαραγμός και οδύνη στην κηδεία της 15χρονης Κλαίρης, η οποία έχασε τη ζωή της τόσο άδικα κατά τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Τραγικοί φιγούρες οι γονείς της που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Ντυμένοι οι περισσότεροι στα λευκά, οι συμμαθητές του κοριτσιού συνόδευσαν την Κλαίρη στην τελευταία της κατοικία. Φίλοι, συγγενείς φορώντας μάσκα και τηρώντας τις αποστάσεις είπαν το τελευταίο αντίο.

Παρούσα στην κηδεία είναι και η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που βρήκε τα παιδιά καταπλακωμένα από τα ερείπια και οι γονείς του 17χρονου Άρη.

Η κηδεία του 17χρονου, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του κάτω από τα χαλάσματα ενός παλιού τοιχίου που κατέρρευσε κατά τον ισχυρό σεισμό, θα γίνει αργότερα μέσα στην ημέρα.