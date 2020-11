Σέρρες

Έπεσε σε τσιμεντένια βάση γέφυρας και σκοτώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος. Νεκρός άνδρας σε τροχαίο.



Ένας 78χρονος ημεδαπός έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερρών σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί.

Το επιβατικό όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένια βάση γέφυρας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου.