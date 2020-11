Κυκλάδες

Φωτιά σε τουριστικό σκάφος

Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε σε τουριστικό σκάφος με τρεις επιβαίνοντες (δύο άνδρες, μια γυναίκα) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νάξου και Σχοινούσας.

Από την πυρκαγιά υπέστη ελαφρά εγκαύματα η γυναίκα ωστόσο και οι τρεις επιβαίνοντες παρελήφθησαν από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν σε τοπικό ιατρείο στο Κουφονήσι για προληπτικές εξετάσεις.

Στο σημείο όπου βρίσκεται το φλεγόμενο τουριστικό σκάφος σπεύδουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος.