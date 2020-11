Λασιθίου

Μεγάλη φωτιά στη Σητεία (βίντεο)

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής από τη Σητεία και την Ιεράπετρα.

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καπαστού, στη κοινότητα Χανδρά, στη Σητεία.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στον οικισμό του Χανδράμ, όπου καίει χορτολειβαδική έκταση.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής από τη Σητεία και την Ιεράπετρα, ενώ πολλοί είναι και οι εθελοντές από την περιοχή, που έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο που ανήρτησε στο Facebook o χρήστης Γιώργος Χατζηνικολάκης και αποτυπώνει το μέγεθος της φωτιάς.

Πηγή: cretapost.gr