Ευρυτανία

Σεισμός στο Καρπενήσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη διάρκειας της νύχτας έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 01:17 σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Καρπενησίου, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 17,7 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, είχε υπολογίσει το μέγεθος του σεισμού σε 4,6 Ρίχτερ.