Σάμος

Στάντζος στον ΑΝΤ1: Εμπρησμός η φωτιά στο ΚΥΤ (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου καταγγέλλει πως ανθρώπινο χέρι έβαλε τη φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο Βαθύ.

Σε μία σοβαρή καταγγελία προέβη μέσω του ΑΝΤ1, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος. Μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τόνισε εμφατικά πως η πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης μεταναστών, οφείλεται σε εμπρησμό.

Πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν μαρτυρίες για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή, ενώ δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι για να δικαιολογηθεί η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Επί τόπου έσπευσαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Μικρής έκτασης ήταν σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο ΚΥΤ Σάμου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κάηκαν περίπου 15 σκηνές, ενώ οι διαμένοντες εκκένωσαν αμέσως τις σκηνές, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Στο σημείο μεταβαίνει ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνος Λογοθέτης.