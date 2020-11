Κορινθία

Τραγωδία με μια νεκρή - Το αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα (εικόνες)

Σοκαριστικό τροχαίο στο Βραχάτι Κορινθίας. Τα αυτοκίνητο έγινε άμορφη μάζα σιδερικών.

Σοκαριστικό τροχαίο συνέβη στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου στο Βραχάτι Κορινθίας.

Το τροχαίο δυστύχημα με μια κοπέλα νεκρή και μια σοβαρά τραυματισμένη, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε ένα μικρό αυτοκίνητο το οποίο στις 1:30 τα ξημερώματα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα.



Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν έπειτα από αγωνιώδεις προσπάθειες να απεγκλωβίσουν οδηγό-συνοδηγό και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών η μια γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε, η άλλη γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr