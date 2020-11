Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου”

Μεταξύ άλλων αναστέλλονται όλα τα εξωτερικά ιατρεία. Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα.

Αναστέλλεται η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου θα εξυπηρετούνται μόνο τα επείγοντα περιστατικά στις εφημερίες και οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα παραπάνω προβλέπονται από τα έκτακτα μέτρα που έλαβε το νοσοκομείο Παπανικολάου (Νοσοκομείο Αναφοράς για Covid-19) σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας , τα οποία ισχύουν από σήμερα.

Αναλυτικά τα μέτρα αυτά προβλέπουν:

- Αναστολή λειτουργίας όλων των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και των απογευματινών ιατρείων καθώς και των ραντεβού σε όλα τα εργαστήρια. Τα προγραμματισμένα ραντεβού αναβάλλονται και θα επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Από την αναστολή λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων εξαιρείται το «Εξωτερικό Ιατρείο παρακολούθησης ασθενών που νόσησαν με COVID 19» λόγω του ειδικού σκοπού του. Το μέτρο αυτό έχει ισχύ ως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020. Η συνέχισή του θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας

- Μείωση όλων των τακτικών προγραμματισμένων χειρουργείων κατά ποσοστό 80% και θα διενεργούνται μόνο τα επείγοντα (έκτακτα χειρουργεία και άκρως σοβαρά, όπως π.χ. ογκολογικά περιστατικά). Το μέτρο αυτό έχει ισχύ ως την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020. Η συνέχισή του θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

- Οι ασθενείς, ως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, θα προσέρχονται στο Νοσοκομείο κατά την ημέρα της γενικής εφημερίας μόνο για επείγοντα περιστατικά.

- Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα που είναι υπό τακτική παρακολούθηση μπορούν να προσέλθουν μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό τους.

- Το επισκεπτήριο δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης και με την άδεια του Συντονιστή Διευθυντή της κλινικής.

- Συνεχίζεται η αυστηρή τήρηση των ισχυόντων μέτρων που αφορούν την υποχρεωτική εφαρμογή μάσκας σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου από όλο το προσωπικό και τους νοσηλευόμενους (πλην των περιπτώσεων που υπάρχει ιατρική αντένδειξη).

Η διοίκηση του νοσοκομείου Παπανικολάου απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες μας να τηρούν τις οδηγίες και να συνεργαστούν για να βοηθήσουν το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας. Επίσης σημειώνει ότι λόγω της αναπόφευκτης επίπτωσης στην προσέλευση, πράγμα που προκαλεί οξεία μείωση των αποθεμάτων αίματος, η Αιμοδοσία του Νοσοκομείου συνεχίζεται κανονικά σε ξεχωριστό μεμονωμένο κτίριο, κοντά στην πύλη του Νοσοκομείου (Κτίριο Αιμοδοσίας). Ωράρια αιμοληψιών:8:30-14:00 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή,17:00-20:00 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.