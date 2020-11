Κοζάνη

Ιερέας δέρνει ηλικιωμένο σε δρόμο της Κοζάνης (βίντεο)

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε, από το μπαλκόνι του, την χειροδικία.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό βιντεοσκόπησε πολίτης στην Κοζάνη και δημοσιοποίησε το metalignitiki.gr.

Σε αυτό διακρίνεται ένας ιερέας να έχει λεκτική διαμάχη με έναν άνδρα, ο οποίος είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Παρά τις προσπάθειες ενός… ειρηνοποιού η ένταση χτύπησε «κόκκινο» και ο ιερέας χαστούκισε τον ηλικιωμένο.