Μαγνησία

Κορονοϊός: στο “κόκκινο” η Μαγνησία - Μήνυμα από το 112

Στο «κόκκινο» βρίσκεται πλέον η Μαγνησία, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Μόνο σήμερα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 11 νέα κρούσματα.

Η περιφερειακή ενότητα πέρασε στο Επίπεδο Β - Αυξημένου Κινδύνου και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για να προειδοποιήσει για τον αυξημένο κίνδυνο στην περιοχή. Στο μήνυμα αναφέρεται: Φοράτε μάσκες, κρατάτε αποστάσεις, πλένετε τα χέρια σας!

Από την Τρίτη στη Μαγνησία θα μπουν σε εφαρμογή τα μέτρα που θα ισχύσουν και στην Αττική, όπως: "λουκέτο" σε εστίαση, ψυχαγωγία και αθλητισμό, ενώ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 12:00 έως τις 5:00 το πρωί.