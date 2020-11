Δωδεκανήσα

Πένθος και σοκ για μαθήτρια από τη Ρόδο

Μέσα σε λίγες μέρες επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του παιδιού, που έφυγε τόσο αιφνίδια.

Στο πένθος βυθίστηκε η Ρόδος από το θάνατο της 11χρονης Σοφίας, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε με πυρετό στο νοσοκομείο Ρόδου και οι γιατροί εκεί έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της.

Η μικρή έφτασε στο Αγλαΐα Κυριακού την περασμένη Πέμπτη, με συμπτώματα σηψαιμίας και το πρωί της Δευτέρας κατέληξε. Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν εξακριβωθεί.

Το παιδί συνόδευσε στην Αθήνα ο πατέρας, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Ρόδου, ο οποίος και θα παραμείνει για τη νεκροψία- νεκροτομή.

Πηγή: dimokratiki