Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Σάλος με ιερέα στη Θεσσαλονίκη: Συγγενείς θυμάτων δωροδοκήθηκαν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποστήριξε πως δεν προστατεύουν οι μάσκες, αλλά η προσευχή. “Θεϊκή παρέμβαση” χαρακτήρισε τον σεισμό στη Σάμο.

Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση του πατέρα Αντώνιου για την πανδημία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στον κορονοϊό, τον οποίο «χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για να μπει η Εκκλησία στο περιθώριο», ο πατέρας Αντώνιος υποστήριξε ότι ο σεισμός που έπληξε τη Σάμο και κόστισε τη ζωή σε δύο παιδιά, ήταν «παρέμβαση άνωθεν», όπως μεταδίδει το voria.gr.

Ο αρχιμανδρίτης αναφέρθηκε στην πανδημία λέγοντας πως συγγενείς ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, δωροδοκήθηκαν για να δεχθούν να κατοχυρωθεί ως αιτία θανάτου ο κορονοϊός.

«Μας λένε ότι οι μάσκες προστατεύουν. Δεν προστατεύουν οι μάσκες τους άλλους, τους προστατεύει η προσευχή. Ήδη μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Είναι 7 δισεκατομμύρια ο πληθυσμός, φαντάζεστε τι λεφτά θα πάρουν κάποιοι για το εμβόλιο;» είπε.

«Ούτε οι ναζί, ούτε ο Στάλιν δεν τόλμησε να κλείσει τους ναούς. Ο ιός είναι διαβολικός. Αυτό που ζούμε δεν είναι ιατρική κατάσταση, ακόμα και οι γιατροί έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. Πού είναι η θρησκευτική ελευθερία που αναφέρει το Σύνταγμα;», υποστήριξε επίσης ο κληρικός.

«Ο Θεός να μας δώσει μία διέξοδο, γιατί παρόλο που φτάσαμε στο σημείο αυτό πιστεύω με μία παρέμβαση δική του θεϊκή και είδατε τι έγινε τώρα με τον σεισμό στην Σάμο. Ε, άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν θα την έχουμε», υποστήριξε.