Δωδεκανήσα

Λειψοί: το τραγούδι του Δημάρχου για την προσέλκυση τουριστών (βίντεο)

Μια διαφορετική, ευρηματική καμπάνια από τους ανθρώπους του νησιού, ενόψει της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Σε μία νέα προσπάθεια προβολής του νησιού για την τουριστική περίοδο του 2021 προχωρά ο Δήμος Λειψών.

«Το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε, οι Λειψοί κατόρθωσαν να διατηρήσουν μεγάλο μέρος του μεριδίου τους κατά την περίοδο αιχμής με επίκεντρο τις κύριες εβδομάδες του Αυγούστου που η πληρότητα μας άγγιξε μέχρι και το 100%! Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε πως οι προσπάθειες μας απέδωσαν και για το λόγο αυτό θελήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό και πρωτότυπο, εν όψει της επόμενης τουριστικής σεζόν», εξηγεί ο Δήμαρχος των Λειψών, κ. Φώτης Μάγγος.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, με πρωτοβουλία του Δήμου και του Δημάρχου, κινητοποιήθηκε ο κορυφαίος σκηνοθέτης εκατοντάδων μουσικών video clip της Ελληνικής δισκογραφίας, Γιώργος Γκάβαλος που πρόσφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού βίντεο κλιπ με καλοκαιρινή διάθεση, το οποίο θα συνοδεύει τις δράσεις προβολής του Δήμου για τη νέα σεζόν.

Με φόντο τα γραφικά σοκάκια, το ειδυλλιακό χωριουδάκι των Λειψών, τις αναρίθμητες εξωτικές παραλίες και τα γύρω νησάκια, το βίντεο κλιπ μεταφέρει στην οθόνη έναν καλοκαιρινό παιδικό έρωτα που ζωντανεύει στο γραφικό νησί των Δωδεκανήσων.

Στο βίντεο κλιπ ακούγεται το διαχρονικό Ιταλικό τραγούδι «I giardini di Marzo» που εκτελεί μοναδικά το συγκρότημα Έμμελον και που ερμηνεύει ο ίδιος ο Δήμαρχος Λειψών μαζί με την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα Μαρίνα Μανωλάκου. Το μικρό αυτό μουσικό κινηματογραφικό ταξίδι ολοκληρώνεται με το σύνθημα «Memories of Lipsi», εστιάζοντας στη μοναδική ικανότητα του προορισμού να δημιουργεί δυνατές αναμνήσεις στους ταξιδιώτες του, εφάμιλλες με εκείνες ενός παιδικού έρωτα. Το βίντεο κλιπ αποτελεί κάλεσμα για όλους τους ταξιδιώτες του εξωτερικού στο νησί της θεάς Καλυψούς, το οποίο φέτος απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις ως top ανεξερεύνητος προορισμός σε κορυφαία Μέσα όπως το σουηδικό «Vagabond» και η Βρετανική «Daily Mail».

Σημειώνεται πως ήδη ο ΕΟΤ εξέφρασε την πρόθεσή του για την αξιοποίηση του πρωτότυπου βίντεο κλιπ για την ανάδειξη του προορισμού.