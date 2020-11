Σάμος

Σάμος: κοντέινερς για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων

Τα κοντέινερς παραχωρούνται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έστειλε και 100 σκηνές.

Κοντέινερς για την προσωρινή στέγαση των κατοίκων της Σάμου που είναι άστεγοι μετά τον μεγάλο σεισμό, παραχωρούνται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με απόφαση του υπουργού, Νότη Μηταράκη, και υπό τον συντονισμό του γενικού γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνου Λογοθέτη.

Τα κοντέινερς μεταφέρονται από τη δομή Ζερβού. Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι υπηρεσίες του υπουργείου μετέφεραν 20 σκηνές, 500 υπνόσακους, 1.000 κουβέρτες και 265 κρεβάτια εκστρατείας στους κατοίκους της Σάμου που αναγκάστηκαν να περάσουν έξω το πρώτο βράδυ μετά το σεισμό, ενώ σε συνεννόηση με το υπουργείο, 100 σκηνές έστειλε στη Σάμο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.