Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης, στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά στην Ρόδο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο χωριό Ασκληπιείο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα αεροσκάφος. Στην κατάσβεση βοηθούν και υδροφόρες ΟΤΑ.