Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: το συγκινητικό πανό των παιδιών για τη μητέρα τους που νοσηλεύεται

Βρήκαν τον τρόπο να της εκφράσουν τα συναισθήματα τους, καθώς δεν μπορούν να την επισκεφθούν λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της.

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί το πανό που ανάρτησαν τρία παιδιά, για τη μητέρα τους που νοσηλευέται χτυπημένη από τον κορονοϊό, στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης

Με ένα λιτό μήνυμα «Μαμά σ΄αγαπάμε», ο Γιώργος, η Δέσποινα και ο Ευγένης, θέλουν να δώσουν κουράγιο στη μητέρα της, για να μπορέσει να ξεπεράσει τη δύσκολη στιγμή.

Να σημειωθεί ότι η λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της, τα παιδιά της δεν επιτρέπεται να την επισκεφθούν στο νοσοκομείο.

Πηγή: thestival