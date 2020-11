Χαλκιδική

Τραγωδία με νεκρό δύτη

Τραγικός επίλογος. Εντοπίστηκε νεκρός ο δύτης που αγνοούταν στο Παλιούρι.

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου δύτη, στο Παλιούρι Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, το μεσημέρι της Τρίτης, και μεταφέρθηκε στην ακτή με σκάφος.

Είχε πάει για κατάδυση μαζί με ένα ακόμα άτομο στην περιοχή “Porto valitsa”. Περίπου στις 15:00, το άτομο που βρισκόταν μαζί του αντιλήφθηκε πως το θύμα δεν είχε ρυθμιστή οξυγόνου. Προσπάθησε να τον ανασύρει, δίχως ωστόσο να τα καταφέρει.

Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Παλιουρίου επιχείρησαν για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του δύτη πλήρωμα του Λιμενικού καθώς και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής

Πηγή; Thestival