Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Πρύτανης του ΑΠΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τι έγραψε στα social media.

Σε προληπτική καραντίνα είναι από το βράδυ της Τρίτης, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως ο ίδιος γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media είναι σε κατ’ οίκον απομόνωση διότι άτομο με το οποίο συναντήθηκε τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε θετικό στον κορΟνοϊό.

«Σήμερα το βράδυ επιβεβαιώθηκε θετικό στον κορονοϊό SARS-Cov-2 άτομο με το οποίο είχα έλθει σε επαφή τις προηγούμενες ημέρες. Τηρώντας αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο έθεσα εαυτόν σε κατ’ οίκον απομόνωση και ακολουθώ τις οδηγίες του ΕΟΔΥ«, έγραψε αργά το το βράδυ της Τρίτης ο κ. Παπαϊωάννου στο προφίλ του στο facebook.