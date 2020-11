Μεσσηνία

Χρυσόστομος: Προφύλαξη η μάσκα, εκτός πραγματικότητας όσοι δίνουν μεταφυσικές προεκτάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας για τη χρήση της μάσκας, την πανδημία και τις αλλαγές που έφερε ο κορονοϊός στη ζωή μας.

Με μάσκα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος.

Ο κ.Χρυσόστομος σε συνέντευξή του στο BEST, προέτρεψε τους πιστούς να ακούν τους επιστήμονες και να αφήσουν τις συνωμοσιολογίες και αναφέρθηκε στην αλλαγή που έφερε η πανδημία στον τρόπο της ζωής μας.

«Τώρα η κρίση η υγειονομική που ήρθε θα δημιουργήσει και μια οικονομική κρίση και στο κοινωνικό επίπεδο θα δημιουργήσει κρίσεις. Κρίσεις οι οποίες θα σηματοδοτήσουν κυρίως τον τρόπο και το επίπεδο επιβίωσης… Η εμφάνιση του ιού από την άλλη, έχει οριοθετήσει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Μην ξεχνάτε ότι η μάσκα είναι προφύλαξη, αλλά και ένας τρόπος που μας χωρίζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά θα αναθεωρηθούν και θα μιλάμε στις επόμενες γενιές για μια μορφή κοινωνίας προ κορονοϊού και μια μορφή κοινωνίας μετά κορονοϊού», ανέφερε σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και μιλώντας για τον αντίκτυπο του ιού στην κοινωνία και τη ζωή μας, σημείωσε πως «δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο, τίποτε δεν είναι κεκτημένο πλέον στη ζωή. Τα πάντα θα ζητούν την επιβεβαίωσή τους».

«Όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν μια συνωμοσιολογική ερμηνεία αποχής από τη μασκοφορία είναι εκτός πραγματικότητας. Όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν μεταφυσικές προεκτάσεις στη μη χρήση της μάσκας είναι ακόμη έξω από την πραγματικότητα, η μάσκα αποτελεί ένα μέσο προστασίας και τίποτε άλλο», υπογράμμισε και τόνισε ότι, «κανείς δεν μπορεί να εργαλιοποιεί μέσα σε αυτή την κρίση το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το θέμα της Θείας Κοινωνίας και της Θείας Ευχαριστίας είναι αδιαπραγμάτευτα».

«Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουμε συνεπείς απέναντι σε αυτό που επιβάλλει αναφορικά με τη χρήση της μάσκας, με την προστασία της απόστασης και της εφαρμογής υγιεινής. Η ατομική ευθύνη έχει έναν κοινωνικό αντίκτυπο, μια άλλη διάσταση στην κοινωνική ευθύνη που έχουμε όλοι», επεσήμανε.