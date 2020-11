Θεσσαλονίκη

Τραυματίες από σύγκρουση αυτοκινήτων και παράσυρση πεζών (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζών. Τέσσερις τραυματίες. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, μπροστά στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας του lockdown.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, παρασύρθηκαν και δύο πεζοί. Πιο συγκεκριμένα, στις 09:42 όχημα που κατηφόριζε την Παύλου Μελλά, για άγνωστους προς το παρόν λόγους, ξέφυγε από την πορεία του προσέκρουσε στο φανάρι στη λεωφόρο Νίκης.

Εκεί, παρέσυρε δύο άτομα, ενώ στη συνέχεια, προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα, στο οποίο, επέβαιναν άλλα δύο άτομα τα οποία τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα δε φαίνεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Αμέσως, αστυνομική δύναμη και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο.

Δείτε το βίντεο του grtimes.gr