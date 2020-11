Ηράκλειο

Τους “έγδυσαν” απατεώνες που έκαναν τους…διευθυντές

Οι υποθέσεις που εξιχνίασαν οι Αρχές και το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που απέσπασαν από τα θύματά τους οι απατεώνες.

Δύο υποθέσεις απάτης μέσω υπολογιστών, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Οι απάτες διαπράχθηκαν σε βάρος Ελλήνων στο Ηράκλειο και η δικογραφία που σχηματίστηκε, αφορά πέντε αλλοδαπούς, οι οποίοι από τις 27.04.2020 έως και 15.05.2020, κατάφεραν να αποσπάσουν 64 χιλιάδες ευρώ από δύο Έλληνες, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά.

Οι πέντε αλλοδαποί τηλεφωνούσαν στους ανυποψίαστους πολίτες, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως εκπροσώπους ή διευθυντικά στελέχη εταιρίας και τους έπειθαν να τους καταβάλουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό, με στόχο επενδυτικούς σκοπούς.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.