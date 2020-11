Ιωάννινα

Κορονοϊός: πέθανε ασθενής από το γηροκομείο Ιωαννίνων

Πρόκειται για το ιδιωτικό γηροκομείο, όπου εντοπίστηκαν 46 κρούσματα κορονοϊού.

Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, ένας 92χρονος ασθενής, ο οποίος φιλοξενούνταν στο ιδιωτικό γηροκομείο στα Ιωάννινα, όπου εντοπίστηκαν 46 κρούσματα.

Ο άτυχος υπερήλικας, που σύμφωνα με το Epirus-tv είχε υποκείμενα νοσήματα, είχε μεταφερθεί μαζί με άλλους τρόφιμους του γηροκομείου, στο νοσοκομείο Φιλιατών.

Μέχρι στιγμής, 24 ηλικιωμένοι εξακολουθούν να παραμένουν στον Οίκο Ευγηρίας με την ανάγκη μεταφοράς τους σε νοσοκομείο να είναι επιβεβλημένη λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν καθώς οι περισσότεροι είναι κατάκοιτοι και ο κορονοϊός έχει επιβαρύνει την κατάστασή τους.