Ηλεία

Κατάκολο: Τούρκοι και Κούρδοι διωκόμενοι μεταξύ μεταναστών (εικόνες)

Αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί και βουλευτής μεταξύ των επιβαινόντων της βάρκας με τους μετανάστες.

Τούρκοι που αυτομόλησαν και Κούρδοι του ΡΚΚ βρίσκονταν μεταξύ των μεταναστών που κατέπλευσαν στο Κατάκολο το απόγευμα της Τρίτης.

Πρόκειται για 20 άτομα, πανεπιστημιακούς, αστυνομικούς, έναν βουλευτή και έναν δημοσιογράφο που υποστηρίζουν ότι διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν, ως «Γκιουλενιστές». Άφησαν τις οικογένειές τους στην Τουρκία και επιβιβάστηκαν στη βάρκα με τους μετανάστες, με σκοπό να φτάσουν στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Οι Τούρκοι πολίτες έγιναν αντιληπτοί κατά την έρευνα των στελεχών της ΕΥΠ στους αφιχθέντες μετανάστες, ενώ η καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας από τον Λιμενάρχη Κατακόλου, συνέβαλε στο να συνεννοηθούν με τις εκεί Αρχές.

Πηγή: ilialive.gr