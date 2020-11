Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνεχείς έλεγχοι για την τήρηση του lockdown (εικόνες)

Αδιάκοποι είναι οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. και της Δημοτικής Αστυνομίας στο κέντρο της πόλης.

Βράδυ Τετάρτης, στην οδό Μητροπόλεως, εκεί που «συναντιέται» με την πλατεία Αριστοτέλους, μετρημένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί που μετακινούνται στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν μισή ώρα μετά τις 9. Είναι ώρα που ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και στο σημείο έχουν καταφτάσει μεικτά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. και της Δημοτικής Αστυνομίας, που διενεργούν ελέγχους στους πολίτες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρουν μαζί τους τις απαραίτητες βεβαιώσεις και ταυτότητες.

Σε μία πόλη «γκρίζα», λόγω των αυξημένων κρουσμάτων του κορονοϊού και των νέων περιοριστικών μέτρων, οι αστυνομικοί σταματούν έναν άνδρα που αρνείται να φορέσει μάσκα παρά τις υποδείξεις, δηλώνει πως αδιαφορεί για την απαγόρευση κυκλοφορίας καθώς «θέλει να κάνει βόλτες στην παραλία» και υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει για τα μέτρα κατά του κορονοϊού διότι δεν βλέπει καθόλου τηλεόραση. Είναι ο μόνος στον οποίο επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο των 150 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, αφού οι υπόλοιποι πολίτες που πέρασαν από την πλατεία Αριστοτέλους είχαν μαζί τους τα απαραίτητα χαρτιά και επέστρεφαν είτε από την εργασία τους, είτε από κάποιο γιατρό.

Παρόμοιοι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων εναντίον της πανδημίας γίνονται σε πολλά σημεία της πόλης, με τους αστυνομικούς και τους δημοτικούς αστυνομικούς να ζητούν από τους πολίτες να επιδείξουν είτε το sms προς το «13033», είτε τη βεβαίωση εργοδότη. Στην Καμάρα, στο άγαλμα του Βενιζέλου, στην Αρχαία Αγορά, στο ύψος των Δικαστηρίων, στον Λευκό Πύργο. Σε πεζούς αλλά και οδηγούς οχημάτων...

Από την έναρξη του νέου lockdown στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Νοεμβρίου, οι έλεγχοι που διενεργούνται από τα μεικτά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. και της Δημοτικής Αστυνομίας με περιπολικά και δίκυκλα, και με το προσωπικό να λαμβάνει τα ατομικά μέτρα προστασίας, είναι σε 24ωρη βάση. «Διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του καθολικού lockdown στην πόλη. Όλες οι δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ. βγαίνουν στους δρόμους με βάρδιες και ελέγχουν εάν τηρούνται τα μέτρα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας, Δημήτρης Δαγκλής.

Οι έλεγχοι από πλευράς Δημοτικής Αστυνομίας γίνονται σε συνεργασία είτε με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και τον αστυνομικό διευθυντή, Λάζαρο Μαυρόπουλο, είτε με την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, ενώ σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις παίζει και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο που εγκαινιάστηκε πριν από λίγους μήνες στην οδό Μοναστηρίου, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, και το οποίο συντονίζει τα κλιμάκια ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και για όσο διάστημα χρειαστεί σε όλη την πόλη. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το γενικό αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης και θα παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται. Πρώτιστο μέλημά μας είναι η διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας υγείας», προσθέτει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Δαγκλή, η επιβολή προστίμου προς τους πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα «είναι η έσχατη λύση». Ωστόσο, όπως αναφέρει, όποτε χρειάζεται θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις καθώς «μια ισχνή μειοψηφία μας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε σε μία μέρα πάνω από 800 κρούσματα. Το δικό μας μέλημα είναι να εφαρμοστούν τα μέτρα καθολικά. Θέλουμε τον κόσμο σύμμαχο ώστε να βγούμε νικητές».