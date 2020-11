Πέλλα

Σύλληψη 13χρονου για τηλεφωνική φάρσα στο σχολείο!

Ο νεαρός πιθανότατα ήθελε να αποφύγει το μάθημα, αλλά θα πληρώσει την απερισκεψία του.

Φάρσα για βόμβα στο σχολείο του έκανε 13χρονος μαθητής ο οποίος συνελήφθη στην Σταυρούπολη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παύλου Μελά.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, χθες το πρωί ο ανήλικος ενημέρωσε ψευδώς από καρτοτηλέφωνο τις αστυνομικές Αρχές, σχετικά με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.