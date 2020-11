Φθιώτιδα

Σοκ: πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του!

Σοκάρει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης των δύο αδελφών. Πώς αποκαλύφθηκε το δράμα τους. Στη φυλακή ο πατέρας...

Τον εφιάλτη στα χέρια του ίδιου τους του πατέρα φαίνεται ότι ζούσαν για χρόνια δύο κορίτσια στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεγαλύτερη αδελφή, 18 χρόνων σήμερα, βιάστηκε κατ εξακολούθηση από τον πατέρα της, ενώ η 12χρονη αδελφή της είχε δεχθεί άσεμνες πράξεις από εκείνον.

Ο εφιάλτης των ανήλικων κοριτσιών από την Φαρκαδόνα, αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρικάλων ενημερώθηκαν για την ύπαρξη όπλων στο σπίτι που νοίκιαζε ο 44χρονος στη Λάρισα.

Τότε άρχισαν έρευνες και ο ίδιος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Κατά την ανάκρισή τους φαίνεται μάλιστα ότι ομολόγησε και την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του. Σήμερα διατάχθηκε η προφυλάκιση του.

Πηγή: lamiareport.gr