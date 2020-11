Λέσβος

Μυτιλήνη: Συνελήφθη και ο τρίτος δράστης της αιματηρής ληστείας

Κατηγορείται πως μαζί με δύο συνεργούς του έστησαν ενέδρα σε 23χρονο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Στα “δίχτυα” της Αστυνομίας έπεσε και ο τρίτος δράστης της αιματηρής ληστείας, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Μυτιλήνη, με θύμα έναν 23χρονο αλλοδαπό.

Πρόκειται για έναν Έλληνα, 23 ετών, ο οποίος μαζί με άλλους δύο (έναν 31χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι επίσης έχουν συλληφθεί), έστησαν ενέδρα στον νεαρό αλλοδαπό, τον τραυμάτισαν με τη χρήση σωματικής βίας και αιχμηρού αντικειμένου και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ληστείας και της πρόκλησης σωματικής βλάβης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης.