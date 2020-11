Θεσσαλονίκη

Εύοσμος: εκμεταλλεύτηκαν το lockdown για να κάνουν διάρρηξη (βίντεο)

Οι κάμερες ασφαλείας του ψιλικατζίδικου κατέγραψαν κάθε κίνησή τους. Καρέ καρέ η δράση της συμμορίας των επτά...

Την άδεια, λόγω lockdown, Θεσσαλονίκη θέλησαν να εκμεταλλευτούν νεαροί διαρρήκτες, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από κατάστημα στον Εύοσμο.

Πρόκειται για μια συμμορία επτά ατόμων, που έβαλε τα ξημερώματα στο στόχαστρό της κατάστημα ψιλικών. Οι επτά διαρρήκτες κατάφεραν να παραβιάσουν την είσοδο του καταστήματος γύρω στις 5:00 το πρωί.

Έφτασαν στο κατάστημα με δύο αυτοκίνητα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ένας από αυτούς, που φαίνεται να είχε ηγετικό ρόλο, ξεκλείδωσε το ρολό ασφαλείας και στη συνέχεια έσπασε την γυάλινη πόρτα της εισόδου.

Παρά την ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού, συνέχισαν απτόητοι το έργο τους. Μπήκαν στο ψιλικατζίδικο, όμως δεν πρόλαβαν να πάρουν τίποτα. Ο τσιλιαδόρος τους ειδοποίησε πως άκουσε να ανοίγει ένα παράθυρο από παρακείμενη πολυκατοικία. Μπήκαν στα αυτοκίνητα και τράπηκαν σε φυγή.

Οι κάμερες ασφαλείας του ψιλικατζίδικου κατέγραψαν κάθε κίνησή τους και η Αστυνομία ερευνά το υλικό για να καταφέρει να φτάσει στα ίχνη των δραστών.

Δείτε τον τρόπο δράστης της συμμορίας στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival: