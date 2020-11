Ηράκλειο

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη

Τραγωδία τα ξημερώματα στην περιοχή της Μεσαράς.

Ακόμη ένα θύμα από τροχαίο δυστύχημα θρηνεί η Κρήτη, καθώς ένας 40χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο τα ξημερώματα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην Ε.Ο. Φαιστού - Αγίας Γαλήνης στο ύψος του Κόκκινου Πύργου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανετράπη.

Από το τροχαίο, τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του οχήματος ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr από την Αστυνομία, βρέθηκε εκτός του αυτοκινήτου σε απόσταση περίπου τριών μέτρων.