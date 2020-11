Σάμος

Σάμος: εκκενώνονται περιοχές υπό το φόβο μεγάλου μετασεισμού

Με απόφαση του δημάρχου Ανατολικής Σάμου, κάτοικοι από την πόλη της Σάμου και το Βαθύ, οδηγούνται σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Ο φονικός σεισμός που χτύπησε τη Σάμο, αφήνοντας πίσω του δυο νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, εξακολουθεί να στοιχειώνει την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού.

Κι αυτό, γιατί παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των κατοίκων, με τη συνδρομή της πολιτείας, να επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους, ελλοχεύει ο φόβος ενός ισχυρού μετασεισμού κοντά στα 6 ρίχτερ, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Γιώργο Στάντζο, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα σπίτια και τις «τραυματισμένες» υποδομές του νησιού.

Έτσι, από σήμερα το πρωί, με απόφαση του δημάρχου, έχει ξεκινήσει η εκκένωση περιοχών στην πόλη της Σάμου, αλλά και στο Βαθύ, με τους σεισμόπληκτους κατοίκους να μεταφέρονται σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Στάντζος έχει ζητήσει έχει ζητήσει για το νησί της Σάμου, μια προσαρμογή των μέτρων του lockdown, που θα εφαρμοστούν από το πρωί του Σαββάτου σε όλη την Ελλάδα και βρίσκεται εν αναμονή της απάντησης από τους ιθύνοντες.