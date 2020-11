Δωδεκανήσα

Κορονοϊός: οργάνωσαν beach party με 70 άτομα λίγο πριν το lockdown!

Στα χέρια της αστυνομίας δύο άνδρες που θέλησαν να γιορτάσουν τις τελευταίες ώρες πριν το lockdown με άλλα 70 άτομα!

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν, χθες το βράδυ, οι Αρχές της Ρόδου, καθώς οργάνωσαν πάρτι στην παραλία Αγάθη χωρίς να έχει ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Πρόκειται για έναν 66χρονο κι έναν 44χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι εν μέσω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού και λίγες ώρες πριν το lockdown συγκέντρωσαν 70 άτομα σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού.

Ο 66χρονος άνοιξε μάλιστα καντίνα, έχοντας αναπτύξει πέντες τραπέζια και 20 τραπεζοκαθίσματα, καταλαμβάνοντας συνολικά 30 τετραγωνικά μέτρα του αιγιαλού, αν και δεν διέθετε τις σχετικές άδειες, ενώ ο 44χρονος Ισραηλινός ήταν ο διοργανωτής του πάρτι στην παραλία με τη συμμετοχή 70 ατόμων χωρίς να τηρεί τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης διάσωσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες.

