Λασιθίου

Θετικό στον κορoνοϊό βρέφος 7 μηνών

Θετικός είναι και ο παππούς του βρέφους, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική Covid.

Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, καθώς βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό ένα βρέφος μόλις επτά μηνών.

Θετικός στον ιό είναι και ο παππούς του βρέφους, το οποίο διαγνώσθηκε με τον ιό στο πλαίσιο της ανίχνευσης της οικογένειας και ειδικότερα των στενών επαφών του 65χρονου.

Πρόκειται για Ρομά, ο οποίος νοσηλεύεται στην Κλινική Covid του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.