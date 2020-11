Λασιθίου

Πλημμύρισε το Οροπέδιο Λασιθίου (εικόνες)

Επί ποδός οι Αρχές. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε… λίμνες.

Έντονες βροχοπτώσεις καταγράφονται από χθες το βράδυ στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου με τις αρχές να βρίσκονται επί… ποδός.

Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε… λίμνες.

Μάλιστα, σε κάποια σημεία έχουν προκληθεί κατολισθήσεις με τον δήμαρχο, Γιάννη Στεφανάκη να εφιστά την προσοχή στους κατοίκους της περιοχής.

Ήδη τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται στους δρόμους προσπαθώντας να ανοίξουν οι δρόμοι και να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Πηγή: cretapost.gr