Μεσσηνία

Πουλούσε αρχαία έναντι μεγάλου ποσού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας ο δράστης. Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο του.

Συνελήφθη στην Μεσσηνία, από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 40χρονος ημεδαπός για παράβαση του Νόμου για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, σχετικά με άτομο που μετέφερε αρχαιότητες, προς περαιτέρω διάθεση, έναντι του χρηματικού ποσού των (100.000) ευρώ, κλιμάκιο αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας, μετέβη στην περιοχή της Μεσσηνίας, προς εντοπισμό του εν λόγω ατόμου.

Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε ο 40χρονος και σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν στον χώρο αποσκευών, αρχαία κινητά μνημεία τα οποία κατείχε παράνομα και κατασχέθηκαν. Κατόπιν τούτων, το εν λόγω άτομο συνελήφθη.

Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες, επιδείχτηκαν σε αρμόδια αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, και πρόκειται για:

Ένα (1) περίοπτο μαρμάρινο κάτω τμήμα ενδεδυμένης μορφής, που φορά σανδάλια και στηρίζεται σε συμφυή ωοειδή βάση, στο πίσω μέρος σώζεται το κάτω τμήμα δεύτερου ενδύματος, στην αριστερή πλευρά υπάρχει ειλητάριο, σωζόμενου ύψους 45 εκατοστών και μέγιστου πλάτος 48 εκατοστών, Κλασικών ή Ελληνιστικών χρόνων,

Ένα (1) λίθινο Ιωνικό κιονόκρανο, ελαφρώς αποκεκρουμένο, ύψους 24 εκατοστά και μέγιστου μήκος 42 εκατοστών, Ελληνιστικής εποχής,

Ένα (1) λίθινο ακέραιο κιονόκρανο, στο μέσο του φέρει πλοχμοειδές κόσμημα, ύψους 28 εκατοστά και μέγιστο μήκος 40 εκατοστά, Ρωμαϊκής εποχής,

Ένα (1) μαρμάρινο ελλιπές κιονόκρανο, στο μέσο του φέρει πλοχμοειδές κόσμημα, ύψους 33 εκατοστά και μέγιστου μήκους 40 εκατοστά, Ρωμαϊκής εποχής,

Μία (1) λίθινη βάση κίονα, ελαφρώς αποκεκρουμένη, σωζόμενου ύψους 18 εκατοστά και μήκους 34 εκατοστά, ύστερων Ρωμαϊκών χρόνων,

Ένα (1) λίθινο επιστύλιο, στην εξωτερική όψη φέρει ανάγλυφη παράσταση αμπέλου, μήκους 50 εκατοστών και ύψους 14 εκατοστών, πρώιμων Βυζαντινών χρόνων τα οποία σύμφωνα με την εκτίμηση της αρχαιολόγου, είναι μεγάλης αρχαιολογικής αξίας και

Ένα (1) πήλινο άωτο πυθοειδές αγγείο, με επικαθήσεις θαλάσσιων ιζημάτων, ύψους 30 εκατοστών και διαμέτρου στομίου 13 εκατοστά και

Ένα (1) πήλινο λάγινο με στριφτή λαβή, σώζει τμήμα της προχωής και φέρει επικαθήσεις θαλάσσιων ιζημάτων, ύψους 27 εκατοστών

Τα ευρήματα χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, ως προς την αρχαιολογική τους τεκμηρίωση και την πιθανή προέλευσή τους από κάποιο αρχαίο ναυάγιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης αναφορικά με την διακίνηση, καθώς και τους τελικούς αποδέκτες των αρχαίων αντικειμένων που κατασχέθηκαν.