Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τραυματίες αστυνομικοί στα επεισόδια στη συγκέντρωση κατά του lockdοwn

Προσαγωγές και μια σύλληψη για την διαδήλωση, που οργανώθηκε διαδικτυακά και προκλήθηκε ένταση.

Σε 11 προσαγωγές, μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη, προχώρησαν αστυνομικοί στα χθεσινοβραδινά επεισόδια που σημειώθηκαν σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Πύργο και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδήλωση, που οργανώθηκε διαδικτυακά προκλήθηκε ένταση μεταξύ των συγκεντρωμένων και της αστυνομίας και ακολούθησε κυνηγητό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δακρυγόνα από τα ΜΑΤ.

Στη διάρκεια των χθεσινοβραδινών επεισοδίων, η ΕΛ.ΑΣ. βεβαίωσε 13 παραβάσεις για μη τήρηση των κανόνων για την αποτροπή διασποράς της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ σημειώνεται ότι τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την αστυνομία, το τελευταίο 24ώρο βεβαιώθηκαν 240 παραβάσεις στη Θεσσαλονίκη για μη τήρηση μέτρων προς αποφυγή διάδοσης της Covid-19, με τις 147 να αφορούν τον περιορισμό κίνησης και τις 92 τη μη χρήση μάσκας.