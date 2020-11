Ηλεία

Σκοτώθηκε ο Κώστας Μαρίνος (εικόνες)

Θρήνος για τον πολύτεκνο πατέρα, που χάθηκε μετά από μετωπική σύγκρουση του οχήματος του, με αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος.

Ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς εσπεριδοειδών στον Κάμπο της Ηλείας, ο Κώστας Μαρίνος του Αναστασίου, έχασε χθες τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο του Τραγανού.

Ο 71χρονος παραγωγός υπέκυψε στα σοβαρότατα τραυματά του κατά τη μεταφορά του στο Κ.Υ. Γαστούνης, όπου διαπιστώθηκε το θάνατός του.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 10.30 το πρωί της Παρασκευής στο δρόμο Ανδραβίδας - Τραγανού έξω από το Τραγανό, όταν το αυτοκίνητο του 71χρονου συγκρούστηκε μετωπικά με αυτό που οδηγούσε ένας 37χρονος.

Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου και του 37χρονου κατέληξε σε περίφραξη έξω από το δρόμο.

Άμεσα στο σημείο προσέτρεξαν περίοικοι, ενώ κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να απεγκλωβιστούν οι δύο οδηγοί.

Στο χωριό του τον Σταφιδόκαμπο εκτυλίχθηκαν τραγικές στιγμές όταν ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του χαμού του 71χρονου, πατέρα τεσσάρων παιδιών.

Πηγή: ilialive.gr