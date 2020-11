Θεσπρωτία

Η “Lussy” ξετρύπωσε τα ναρκωτικά από ΙΧ (εικόνες)

Ο συλληφθείς έπεσε σε μπλόκο αστυνομικών. Που είχε κρύψει τα πακέτα με τα ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, συνέλαβαν στην Κώτσικα Θεσπρωτίας, έναν άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Φιλιατών – Σαγιάδας, στο ύψος της Κώτσικας Θεσπρωτίας, εντόπισαν ύποπτο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον κατηγορούμενο και το ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Σε επισταμένη έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Lussy», βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη μέσα στην κύρια δεξαμενή καυσίμων (ρεζερβουάρ) του οχήματος, 18 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 17 κιλών και 810 γραμμαρίων, ενώ σημειώνεται ότι για την κίνηση του οχήματος υπήρχε και δεύτερη δεξαμενή καυσίμων υγραερίου.

Επίσης, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, με το οποίο μετέφερε τα ναρκωτικά, είχε τοποθετήσει πινακίδες κυκλοφορίας άλλου οχήματός του με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά.

Κατασχέθηκε η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο, οι πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας».