Θεσσαλονίκη

Lockdown: “Χαμός” σε λαϊκή αγορά το Σάββατο (βίντεο)

Συνωστισμός, παρά την καραντίνα, και πολλοί πολίτες χωρίς μάσκα.

Εικόνες μεγάλου συνωστισμού στη “γκρι” Θεσσαλονίκη, εν μέσω πανελλαδικής καραντίνας…

Εκατοντάδες Θεσσαλονικείς συνέρρευσαν στη μεγάλη λαϊκή της Βούλγαρη για ψώνια παρά το γενικό lockdown, που τέθηκε σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου.

Ανύπαρκτες οι αποστάσεις μεταξύ των πάγκων και απτόητοι πολίτες χωρίς την υποχρεωτική μάσκα για τον κορονοϊό.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ψώνιζαν και περισσότερα από 10 άτομα σε κάθε πάγκο.

Οι λαϊκές αγορές , κατά τα άλλα, εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέσω καραντίνας με μείωση κατά 50% των πάγκων.

