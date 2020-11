Μαγνησία

Ζήτησε συγνώμη για ληστεία... 40 ευρώ

Ποια η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τον 20χρονο δράστη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος, που απολογήθηκε στον ανακριτή Βόλου για την επίθεση σε καφέ στην οδό Λαρίσης με λεία 40 ευρώ. Ο κατηγορούμενος ζήτησε «συγγνώμη» για τις πράξεις του και είπε ότι ήταν ένα στιγμιαίο λάθος.

O 20χρονος Βολιώτης, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου.

Πρωινές ώρες της 23ης Οκτωβρίου ο 20χρονος εισέβαλε σε καφέ και και πήρε από υπάλληλο το ποσό των 40 ευρώ. Συνελήφθη για άλλη υπόθεση και στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης αναγνωρίστηκε ως δράστης της ληστείας.