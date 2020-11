Χανιά

Πήγαν να ανατινάξουν ΑΤΜ και... πιάστηκαν στα πράσα

Επ αυτοφώρω συνελήφθησαν οι δράστες από αστυνομικούς...

Πρώτο βράδυ του lockdown το χθεσινό και κάποιοι το βρήκαν σαν… ευκαιρία για να κλέψουν ΑΤΜ.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, τα ξημερώματα τρία άτομα πήγαν σε ΑΤΜ που βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Πλατανιά και με γκάζι επιχείρησαν να ανατινάξουν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης με σκοπό να πάρουν τα χρήματα.

Από την περιοχή όμως περνούσαν αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προχώρησαν στην άμεση σύλληψη και των τριών ανδρών.

Και οι τρεις πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.