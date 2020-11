Αχαΐα

Πάτρα: Προσπάθησαν να κάνουν πορεία κατά του lockdown (βίντεο)

Ένταση των συγκεντρωμένων με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές.

Πορεία κατά του νέου lockdown προσπάθησε να κάνει ομάδα ατόμων στο κέντρο της Πάτρας το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να παρέμβουν αστυνομικές δυνάμεις.

Αυξημένα ήταν τα μέτρα έξω από το κτήριο του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου, στην οδό Κορίνθου, στην πλατεία εθνικής Αντίστασης και στην οδό Πατρέως.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή εννέα ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ δύο διμοιρίες των ΜΑΤ ήταν σε ετοιμότητα στο κέντρο της πόλης.

Βίντεο: flamis.gr