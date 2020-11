Λασιθίου

Lockdown: Εκατό παραβάσεις μέσα σε 24 ώρες μόνο στην Κρήτη

Αρκετοί ήταν οι απείθαρχοι στο νησί με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί το πρόστιμο των 300 ευρώ.

Πρώτη ημέρα lockdown χθες στην Κρήτη και οι έλεγχοι των αρχών για την τήρηση των μέτρων πραγματοποιήθηκαν με αμείωτο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, οι περισσότεροι Κρητικοί συμμορφώθηκαν με τα μέτρα και κάθισαν στο σπίτι τους αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ωστόσο, υπήρξαν κάποιοι που αγνόησαν τα μέτρα και κυκλοφόρησαν στους δρόμους χωρίς να έχουν στείλει το απαραίτητο μήνυμα ή χωρίς να φορούν μάσκα.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 100 πρόστιμα σε όλο το νησί με τον κάθε πολίτη να καλείται να πληρώσει 300 ευρώ μετά και τον διπλασιασμό του προστίμου που αποφάσισε η κυβέρνηση.

61 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας

61 είναι τα συνολικά πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από τις αρχές για μη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Πως κατανέμονται τα πρόστιμα:

Ηράκλειο : 30 πρόστιμα (24 σε πεζούς, 5 σε εργαζόμενους ανοιχτών καταστημάτων και έναν σε υπάλληλο αεροδρομίου).

: 30 πρόστιμα (24 σε πεζούς, 5 σε εργαζόμενους ανοιχτών καταστημάτων και έναν σε υπάλληλο αεροδρομίου). Λασίθι : 13 πρόστιμα (8 σε επιβάτες οχημάτων, 5 σε πεζούς).

: 13 πρόστιμα (8 σε επιβάτες οχημάτων, 5 σε πεζούς). Ρέθυμνο : 10 πρόστιμα σε πεζούς.

: 10 πρόστιμα σε πεζούς. Χανιά : 7 πρόστιμα σε πεζούς.

: 7 πρόστιμα σε πεζούς. ΒΟΑΚ: 1 σε επιβάτη οχήματος.

39 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση

39 ήταν συνολικά τα άτομα που εντοπίστηκαν να μετακινούνται άσκοπα στην Κρήτη. Τα περισσότερα βεβαιώθηκαν στο Ηράκλειο (25 πρόστιμα) και ακολουθεί ο ΒΑΟΚ (7 πρόστιμα), τα Χανιά (3 πρόστιμα), το Λασίθι (3 πρόστιμα) και το Ρέθυμνο (1 πρόστιμο).