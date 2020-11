Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Κλειστό” το 2021 για γάμους – Σαββατοκύριακο ούτε για..δείγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο lockdown και τα μέτρα που ακολούθησαν έφεραν πολλές αναβολές σε γάμους, με αποτέλεσμα, να έχει «κλείσει» όλο το 2021.

Η πρόβα νυφικού έγινε και ξανάγινε για εκατοντάδες νύφες μέσα στο 2020, αλλά οι γάμοι όχι. Το lockdown τον Μάρτιο και στη συνέχεια το «ψαλίδισμα» των καλεσμένων προκάλεσαν αναστάτωση στους μελλόνυμφους που πήγαιναν το μυστήριο από αναβολή σε αναβολή. Οι υποψήφιες νύφες πήραν τα νυφικά τους αλλά πολλές απ' αυτές απλώς τα κρέμασαν στην ντουλάπα κι επιδόθηκαν σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας για τον γάμο τους, εντός του 2021. Μια αναζήτηση που εξελίχθηκε σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες, αφού ιδίως τα Σαββατοκύριακα είναι ήδη ...ρεζερβέ!

Όπως είπε,μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» η σχεδιάστρια νυφικών από τη Θεσσαλονίκη Ντενίζ Ελευθερίου, αρκετές νύφες για τις οποίες έχει ήδη σχεδιάσει τα νυφικά τους, ψάχνουν και δεν βρίσκουν την ημερομηνία που θέλουν για το μυστήριο.

«Έχουν κλείσει όλα τα Σάββατα και όλες οι Κυριακές. Μόνο Δευτέρα- Τρίτη- Τέταρτη έχουν μείνει. Ακόμη και οι Πέμπτες είναι κλεισμένες για του χρόνου, ειδικά στις εκκλησίες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, όπως λένε οι νύφες. Είναι αφενός οι γάμοι που "ξέμειναν" από το 2020 και αφετέρου αυτοί που ήταν ήδη προγραμματισμένοι για τη νέα χρονιά, όποτε γίνεται σχεδόν διπλάσιος ο αριθμός για το 2021», ανέφερε η κ. Ελευθερίου.

Όπως όλα δείχνουν, το νέο έτος -και ειδικά την Άνοιξη- θα επικρατεί «μποτιλιάρισμα» από ζευγάρια στους ιερούς ναούς καθώς οι περισσότεροι απ' όσους είχαν αναβάλει, λόγω των περιοριστικών μέτρων, τους όρκους αιώνιας αγάπης έσπευσαν να κλείσουν ημερομηνία και να προγραμματίσουν τον γάμο τους, με την ελπίδα να πάνε όλα καλά.

«Υπάρχουν γάμοι που αναβλήθηκαν και τρεις φορές. Ένα ζευγάρι που ο γάμος θα γινόταν στις 5 Σεπτεμβρίου άλλαξε αρχικά την ημερομηνία για το Μάιο του 2021. Βλέποντας ότι η κατάσταση με τα κρούσματα πήγαινε καλά το καλοκαίρι αποφάσισαν να "μετακομίσουν" την ημερομηνία προς τα πίσω και πάλι και να κάνουν τον γάμο στις 31 Οκτωβρίου 2020. Δεν ξέρω αν έγινε τελικά. Το νυφικό παραδόθηκε αλλά την ημέρα εκείνη ανακοινωθήκαν τα μέτρα», εξηγεί η σχεδιάστρια, η οποία έχει και το δικό της νυφικό στην ...κρεμάστρα.

Παντρεύτηκαν με τον σύζυγό της με πολιτικό γάμο, τον Δεκέμβριο του 2019, με σκοπό να γίνει και ο θρησκευτικός το 2020, αλλά μετά τον Μάρτιο ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα. Αργότερα, όταν επιτρέπονταν οι γάμοι, η ίδια δεν προλάβαινε να διοργανώσει τον δικό της γάμο καθώς έτρεχε με τους γάμους των άλλων και τελικά αναζητά και αυτή ημερομηνία για το 2021.

Υπήρξαν βέβαια και ζευγάρια -και μάλιστα πολλά- που σύμφωνα με την κ. Ελευθερίου, μετά το σοκ της πρώτης αναβολής, έκαναν τελικά τον γάμο τους με «ψαλίδισμα» καλεσμένων αποστάσεις και χωρίς γλέντι μέχρι πρωίας και μάλιστα το απόλαυσαν.

Η ψυχολογία των μελλόνυμφων δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει πέσει αφού η βιομηχανία του γάμου έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα λόγω πανδημίας με τα έσοδα, σε πολλές περιπτώσεις, όπως εξηγεί η κ. Ελευθερίου, να έχουν συρρικνωθεί σε ποσοστό ακόμη και 90%.

Τρέχουν και για πολιτικούς γάμους τα ζευγάρια

Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και για τους πολιτικούς γάμους στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Αβαρλής, που είναι και αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων, σημείωσε πως τα ζευγάρια κλείνουν ημερομηνίες στο δημαρχείο και μάλιστα με βιασύνη.

«Στην υπηρεσία του δημοτολογίου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για τους πολιτικούς γάμους. Βιάζεται ο κόσμος να παντρευτεί, ζητούν ημερομηνίες όσο πιο σύντομα γίνεται, ειδικά τώρα που είμαστε σε lockdown. Για να καταλάβετε, τηλεφώνησε στο γραφείο μου μια κοπέλα πως θα έρθει ο αρραβωνιαστικός της από Γερμανία και πως έπρεπε να κάνω τον γάμο άμεσα. Έκλεισε το ραντεβού, έκλεισε όμως και το αεροδρόμιο, και τελικά ο γάμος δεν έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αβαρλής .

Μεγάλη ζήτηση έχει και η 2α Ιανουαρίου 2021 και ήδη έκλεισαν ζευγάρια να παντρευτούν με το που θα μπει η νέα χρονιά έστω και με την παρουσία μόνο των κουμπάρων.