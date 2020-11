Σάμος

Σάμος: νεκρό παιδί και αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο

Αγνοούμενοι είναι κάποιοι από τους επιβαίνοντες, ενώ άλλοι διασώθηκαν από το Λιμενικό.

Η σορός ενός ανήλικου αγοριού εντοπίστηκε από στελέχη σκάφους του Λιμενικού Σώματος, σήμερα το πρωί, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Πράσο της Σάμου.

Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε μία γυναίκα, η οποία είχε τις αισθήσεις της, και λίγο πιο πέρα 10 αλλοδαποί πρόσφυγες και μετανάστες. Στο σύνολό τους παρελήφθησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Επίσης, η Λιμενική Αρχή Σάμου ενημερώθηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για εντοπισμό άλλων έξι αλλοδαπών στην ξηρά στα ανατολικά της Σάμου.

Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 24 άτομα, δηλαδή αγνοούνται άλλοι έξι.