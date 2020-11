Εύβοια

Δέντρο “πλάκωσε” και σκότωσε υλοτόμο

Φριχτός θάνατος για τον άτυχο υλοτόμο, στην Εύβοια.

Τραγωδία στην Μακρυκάπα Εύβοιας, το απόγευμα της Κυριακής

Μεσήλικας υλοτόμος καταπλακώθηκε από πεύκο και δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός.

Για τον απεγκλωβισμό του άτυχου υλοτόμου επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.