Ανήλικος εντοπίστηκε σε σχολείο σε κατάσταση μέθης

Οι αστυνομικοί ζήτησαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής προκειμένου να κοπεί το λουκέτο στην είσοδο του σχολείου. Ποια η κατάσταση του 13χρονου.

Δραματική επιχείρηση στήθηκε αργά χθες το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης για ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο εντοπίστηκε σε προαύλιο σχολείου να έχει καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 2o Γυμνάσιο Ηρακλείου κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ οι αστυνομικοί ζήτησαν και τη βοήθεια της Πυροσβεστικής προκειμένου να κοπεί το λουκέτο στην είσοδο του σχολείου.

Ύστερα, οι διασώστες εντόπισαν το 13χρονο αγόρι και το παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του παιδιού, ενώ από την αστυνομία γίνεται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

